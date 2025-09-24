Репарационный кредит Европейского союза для Украины может составить до €130 млрд, заявили чиновники ЕС.

Репарационный заем ЕС для Украины

Евросоюз планирует предоставить Украине “репарационный заем” в размере до €130 млрд. Эти средства пойдут на помощь для финансирования военных расходов Киева.

Как пишет Reuters, его окончательный размер будет определен после оценки Международным валютным фондом финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.

Отмечается, что идея “репарационного займа” Украине основывается на использовании замороженных активов РФ, которые находятся в странах Запада после начала полномасштабной войны.

Предполагается, что Украина будет возвращать эти средства только после получения репараций от РФ, о которых договорится в рамках мирного соглашения.

По словам официальных лиц, €175 млрд активов уже погашены и стали денежными средствами, которые могут стать основой для нового кредита.

Однако официальные лица заявили, что прежде чем ЕС приступит к выплате репарационного кредита, ему необходимо будет погасить кредит G7 в размере €45 млрд ($50 млрд) , согласованный в прошлом году.

По словам трех чиновников, близких к обсуждениям, размер кредита оставит около €130 млрд.

Отмечается, что Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит ей использовать замороженные российские активы без их конфискации — что является красной чертой для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.

Ожидается, что для предоставления “репарационного займа” создадут специальную финансовую структуру (SPV), куда переведут замороженные российские активы в обмен на бескупонные облигации, которые выпустит Еврокомиссия под гарантии стран ЕС и, возможно, G7.

