ЕС может предоставить Украине кредит из замороженных активов РФ в размере €130 млрд — Reuters
Репарационный кредит Европейского союза для Украины может составить до €130 млрд, заявили чиновники ЕС.
Репарационный заем ЕС для Украины
Евросоюз планирует предоставить Украине “репарационный заем” в размере до €130 млрд. Эти средства пойдут на помощь для финансирования военных расходов Киева.
Как пишет Reuters, его окончательный размер будет определен после оценки Международным валютным фондом финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.
Отмечается, что идея “репарационного займа” Украине основывается на использовании замороженных активов РФ, которые находятся в странах Запада после начала полномасштабной войны.
Предполагается, что Украина будет возвращать эти средства только после получения репараций от РФ, о которых договорится в рамках мирного соглашения.
По словам официальных лиц, €175 млрд активов уже погашены и стали денежными средствами, которые могут стать основой для нового кредита.
Однако официальные лица заявили, что прежде чем ЕС приступит к выплате репарационного кредита, ему необходимо будет погасить кредит G7 в размере €45 млрд ($50 млрд) , согласованный в прошлом году.
По словам трех чиновников, близких к обсуждениям, размер кредита оставит около €130 млрд.
Отмечается, что Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит ей использовать замороженные российские активы без их конфискации — что является красной чертой для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.
Ожидается, что для предоставления “репарационного займа” создадут специальную финансовую структуру (SPV), куда переведут замороженные российские активы в обмен на бескупонные облигации, которые выпустит Еврокомиссия под гарантии стран ЕС и, возможно, G7.