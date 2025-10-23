Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз використати заморожені активи Центробанку РФ для захисту від України від російської агресії.

Про це Зеленський сказав під час свого виступу на засіданні Європейської ради.

Заморожені російські активи

За словами президента України, заморожені російські активи треба використовувати так, щоб Росія зрозуміла: вона платить за власну війну.

– Тому я прошу вас якнайшвидше ухвалити рішення – російські активи мають повністю використовуватися для захисту від російської агресії, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави запевняє Єврораду, що механізм направлення російських грошей на оборону України є цілком законним та справедливим. Використання заморожених активів засноване на ідеї майбутніх репарацій – виплати за завдані війною збитки.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз у руках Європи величезні кошти, які можуть підтримати стійкість України, а також сприяти розвитку ЄС.

– Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї. Це для мене важливо. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам, – сказав глава держави.

