Замороженные активы России должны приносить пользу Украине: Зеленский о €6 млрд от ЕС
Необходимо найти больше способов использования замороженных российских активов в пользу Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский о разговоре с президентом Еврокомиссии
— Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж о €6 млрд на производство дронов в Украине. Мы должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в интересах Украины, — сказал он.
В то же время Урсула фон дер Ляйен проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.
Они обсудили поддержку украинских детей, отметил Владимир Зеленский.
Президент Европейской комиссии сказала, что поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Они скоординировали дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей.
— Постепенно в этом году мы сделаем все, чтобы наполнить эту школьную программу на 100%, — сказал президент Украины.
Вскоре Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на инструмент SAFE — крупную оборонную программу Евросоюза.