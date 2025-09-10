Необходимо найти больше способов использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский о разговоре с президентом Еврокомиссии

— Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж о €6 млрд на производство дронов в Украине. Мы должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в интересах Украины, — сказал он.

В то же время Урсула фон дер Ляйен проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.

Сейчас смотрят

Они обсудили поддержку украинских детей, отметил Владимир Зеленский.

Президент Европейской комиссии сказала, что поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Они скоординировали дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей.

— Постепенно в этом году мы сделаем все, чтобы наполнить эту школьную программу на 100%, — сказал президент Украины.

Вскоре Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на инструмент SAFE — крупную оборонную программу Евросоюза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.