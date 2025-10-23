Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз предоставить Украине дальнобойное оружие, а именно ракеты, чтобы остановить войну.

Об этом глава нашего государства сказал во время своего выступления на заседании Европейского совета.

Зеленский об атаках РФ на Украину

По словам президента, Россия хочет, чтобы Украина вошла в зимний период в условиях блэкаута — отключений света. И последние комбинированные атаки как раз направлены на то, чтобы заставить людей бежать или оставить их дома полностью без электроэнергии.

Зеленский привел несколько примеров умышленных российских атак по гражданской инфраструктуре.

Так, 22 октября российские дроны попали в детский сад в Харькове.

– Это не была ошибка или случайность – несколько дронов целенаправленно ударили по этому месту, по тому же месту. К счастью, детей удалось спасти. А накануне в городе Сумы произошел удар Шахедами прямо по улице. Люди погибли и получили ранения – непосредственно в своих автомобилях, – рассказал президент Украины.

23 октября в Донецкой области вражеский дрон убил двух журналистов – россияне намеренно попали в гражданский автомобиль.

Также РФ почти ежедневно обстреливает энергетические объекты на севере Черниговской области.

– И каждый день цикл повторяется: россияне разрушают, а мы восстанавливаем. То же самое происходит и в других регионах. Россияне используют все виды оружия: от баллистических ракет – вы знаете об этом, – которые бьют по электростанциям, до FPV-дронов, атакующих все.

Такой террор против нашей энергетической системы – это не просто локальная проблема или какой-то далекий конфликт между двумя странами. Это становится элементом возможного облика будущих войн, – говорит президент Владимир Зеленский.

Дальнобойное оружие для Украины

Зеленский подчеркнул, что Европе необходимо формировать политику так, чтобы остановить распространение или повторение разрушительных тактик России.

По словам украинского президента, его призывы о предоставлении дальнобойного оружия означают, что режим кремлевского диктатора Владимира Путина должен почувствовать реальные последствия войны.

– Это дальнобойное оружие есть не только у США – оно также есть в некоторых европейских странах, в частности Томагавки. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь, – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Путин занервничал, когда Украина затронула тему Томагавков, ведь понимает, что дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны.

