В результате удара российского беспилотника Ланцет по Краматорску погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

О трагедии сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Краматорске погибли журналисты Freedom: что известно

Елена Губанова и Евгений Кармазин работали в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения, освещая события в регионе, рассказывая о преступлениях оккупантов, эвакуации мирных жителей и историях украинских военных.

Они неоднократно работали в самых опасных местах и всегда были среди первых, кто показывал миру правду о войне.

— Трудно поверить, что это случилось именно с ними… Это огромная потеря для всей области и нашего сообщества. Светлые, честные, преданные своему делу — такими мы запомним Елену и Евгения навсегда, — отметил Филашкин.

Редакция FREEДОМ выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших:

— Алена и Евгений — это люди, для которых журналистика была призванием и миссией. Они погибли, выполняя свой долг — показывать миру правду о войне, которую Россия ведет против Украины. Мы никогда их не забудем.

Что известно об Елене Губановой и Евгении Кармазине

Как отметили в СМИ, Елена Губанова (Громова) была одной из самых известных военных корреспонденток телеканала FREEДОМ.

Она постоянно работала в самых горячих точках Донецкой и Днепропетровской областей, рассказывая миру правду о российских обстрелах, разрушениях и судьбах людей, живущих рядом с фронтом.

Елена родилась в городе Енакиево Донецкой области. По образованию — финансист, но после начала российской агрессии в 2014 году она поняла, что ее призвание — журналистика.

С 2021 года она работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания.

В июне 2023 года президент Украины наградил Елену орденом княгини Ольги III степени за отвагу и профессионализм. Ей было 43 года.

Евгений Кармазин родился в Краматорске Донецкой области. С 2022 года он работал оператором телеканалов украинского государственного иновещания.

Коллеги называли его спокойным, ответственным и преданным своему делу профессионалом, который всегда был рядом с журналистами в самых опасных местах. Евгению Кармазину было 33 года.

Фото: Freedom

