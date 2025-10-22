Олег Пономарь, политический аналитик, писатель
Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Ярс и Синева вместо Будапешта: зачем Путин запускает ракеты после срыва встречи с Трампом
В России осуществили запуск с космодрома Плесецк межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева. Сообщение Кремля об этих пусках произошло после того, как стало публично известно о переносе встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Факты ICTV опросили политологов о том, можно ли связать демонстративное проведение РФ испытаний стратегических ядерных сил с отложением встречи Трампа и Путина в Будапеште, как могут отреагировать США и страны НАТО, а также о влиянии на перспективы любых дальнейших переговоров по завершению войны.
Заявление Кремля о ядерных учениях России
22 октября Кремль заявил о пусках с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева.
В сообщении утверждается, что Россия проверяла уровень подготовки военного управления, выполнила пуски межконтинентальной баллистической и крылатых ракет. В то же время не уточняется, когда именно были проведены эти учения.
Отмечается, что запуск баллистической ракеты Синева осуществлен с атомного подводного ракетного крейсера Брянск в Баренцевом море. К учениям также были привлечены ракетные комплексы Ярс и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 Ярс с твердым топливом и тремя ступенями способна преодолевать расстояние более 10 тыс. км и нести ядерную боевую часть. Этот тип ракет является ключевым элементом российских стратегических ядерных сил.
В то же время баллистическая ракета Р-29РМУ2 Синева морского базирования третьего поколения находится на вооружении российского флота с июля 2007 года и способна поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км.
Политический аналитик Олег Пономар в комментарии Фактам ICTV заявил, что это был очевидный месседж российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.
— Месяц назад Путин интриговал каким-то новым чудо-оружием. Я отмечал, что, согласно моей информации, он имеет в виду межконтинентальную баллистическую ракету. Вот и подтвердилось, — утверждает политолог.
По его мнению, конечно, дата запуска выбрана не случайно — так кремлевский диктатор напоминает главе Белого дома, чтобы он не забывал, с кем имеет дело.
— Ведь сегодня Трамп принимает в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который будет склонять Трампа к продаже Украине американских ракет. Путин знает, что Трамп очень впечатлительный от таких вещей, — обратил внимание Олег Пономар.
С таким мнением в комментарии Фактам ICTV согласился глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко. По его мнению, без сомнения, сейчас идет острая тактическая борьба не только вокруг предмета переговоров в Будапеште, но и вообще о том, на чьих условиях и в какой форме может завершиться эта война.
Переговоры Путина и Трампа в Будапеште: давление на Россию
– Американцы фактически отложили эту встречу, хотя ее инициатором был Путин. Это со стороны США было относительным, но все же давлением на Россию. Мол: вы хотите встречи? Соглашайтесь на наши условия – тогда будет встреча. Путин ответил, без сомнения, – сказал Фесенко.
По его словам, периодически Россия делает подобные шаги. Но сейчас, в нынешнем контексте, без сомнения, речь идет о попытке Москвы продемонстрировать свой ядерный потенциал и то, что в случае необходимости Россия может его применить.
Политолог убежден: без сомнения, это давление на переговорный процесс. По его мнению, Путин любит давить на переговорный процесс либо силой, либо через военные действия, если идет война параллельно, как это было во время Минских соглашений.
Кроме этого, российский диктатор может оказывать давление путем угроз новейшим оружием, как это было уже сейчас с этими испытаниями, или ранее Орешником, или размещением тактического ядерного оружия в Беларуси накануне саммита в НАТО. Это типичный стиль Путина для ведения переговоров, считает Фесенко.
Как могут отреагировать США и НАТО
— О НАТО я вообще бы не говорил. Реагируют США. И мы видим нынешнюю ситуацию. Европейские страны НАТО приспосабливаются к тому, что принимают США. И пытаются сохранить США в НАТО. Поэтому не стоит ждать особой реакции НАТО, но важны действия США. Это вопрос открытый, — обратил внимание политолог.
По его мнению, в нынешней ситуации очень очевидно, что Трампу нужно демонстрировать характер.
Фесенко считает, что ключевая ошибка Трампа, которая привела к нынешнему ступору в переговорном процессе, связана с Tomahawk. Он объяснил, что президент США сначала разогрел ситуацию темой возможности предоставления Tomahawk Украине. Он поднял эту планку и заставил Путина возобновить переговоры. Но после этого Трамп очень резко снял с повестки дня тему поставок дальнобойных ракет Киеву.
— Также появилась информация о том, что на Зеленского оказывалось давление, что нужно согласиться на российские условия. Все это повлияло на Путина: тема Tomahawk нейтрализована, Трамп давит на Зеленского, значит нужно усиливать позиции. Нужно еще больше давить на Трампа, чтобы он еще больше давил на Зеленского, — объяснил Фесенко логику России.
Поэтому то, что произошло после разговора Трампа с Путиным, по мнению политолога, было тактической ошибкой президента США. Он убежден, что нужно было тему с Tomahawk сохранить до переговоров в Будапеште.
Фесенко предположил, что США не обязательно нужно было предоставлять Tomahawk Украине, но нужно сказать, что этот вопрос рассматривается, как это было раньше. И это могло бы дать эффект, подчеркнул эксперт.
Поэтому сейчас главе Белого дома нужно исправлять эту ошибку — демонстрировать характер и силу США, подчеркнул политолог.
— Вопрос: как? Либо вводить дополнительные санкции, хотя бы чисто символически. Либо лучший способ: использовать тему дальнобойного оружия просто как сигнал, поскольку в России реагируют так нервно, особенно в нынешних условиях, — сказал Фесенко.
Он обратил внимание, что у Америки есть различные дальнобойные ракеты, поэтому можно использовать это оружие просто как предупреждение: либо Россия соглашается на компромиссы и возвращается к реалистичным переговорам, а не выдвигает ультиматумы, либо украинцы завтра получат Tomahawk.
Такой стиль переговоров, по мнению политолога, мог бы дать эффект, потому что явно тема Tomahawk стала слабым местом для Путина. Он был вынужден реагировать, проявив инициативу возобновления переговоров звонком в Вашингтон, подчеркнул Фесенко.
Однако Трампу нужно отвечать уже сейчас, поскольку продолжается борьба лидерских психологий о том, кто навяжет свою повестку дня, считает политолог.
— Посмотрим, что будет дальше. Два вероятных сценария: либо будет пауза в переговорах, по крайней мере до завершения визита Трампа в Азию и встречи с Си Цзиньпином, либо переговоры все-таки возобновятся. Возможно, с определенными компромиссами, когда обе стороны снимут жесткие требования, начнут обсуждать или искать компромиссные варианты, — резюмировал Владимир Фесенко.