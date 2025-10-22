Ярс и Синева вместо Будапешта: зачем Путин запускает ракеты после срыва встречи с Трампом

В России осуществили запуск с космодрома Плесецк межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева. Сообщение Кремля об этих пусках произошло после того, как стало публично известно о переносе встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Факты ICTV опросили политологов о том, можно ли связать демонстративное проведение РФ испытаний стратегических ядерных сил с отложением встречи Трампа и Путина в Будапеште, как могут отреагировать США и страны НАТО, а также о влиянии на перспективы любых дальнейших переговоров по завершению войны.

Заявление Кремля о ядерных учениях России

22 октября Кремль заявил о пусках с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева.

В сообщении утверждается, что Россия проверяла уровень подготовки военного управления, выполнила пуски межконтинентальной баллистической и крылатых ракет. В то же время не уточняется, когда именно были проведены эти учения.

Отмечается, что запуск баллистической ракеты Синева осуществлен с атомного подводного ракетного крейсера Брянск в Баренцевом море. К учениям также были привлечены ракетные комплексы Ярс и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 Ярс с твердым топливом и тремя ступенями способна преодолевать расстояние более 10 тыс. км и нести ядерную боевую часть. Этот тип ракет является ключевым элементом российских стратегических ядерных сил.

В то же время баллистическая ракета Р-29РМУ2 Синева морского базирования третьего поколения находится на вооружении российского флота с июля 2007 года и способна поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км.

Политический аналитик Олег Пономар в комментарии Фактам ICTV заявил, что это был очевидный месседж российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.

— Месяц назад Путин интриговал каким-то новым чудо-оружием. Я отмечал, что, согласно моей информации, он имеет в виду межконтинентальную баллистическую ракету. Вот и подтвердилось, — утверждает политолог.

По его мнению, конечно, дата запуска выбрана не случайно — так кремлевский диктатор напоминает главе Белого дома, чтобы он не забывал, с кем имеет дело.

— Ведь сегодня Трамп принимает в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который будет склонять Трампа к продаже Украине американских ракет. Путин знает, что Трамп очень впечатлительный от таких вещей, — обратил внимание Олег Пономар.

С таким мнением в комментарии Фактам ICTV согласился глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко. По его мнению, без сомнения, сейчас идет острая тактическая борьба не только вокруг предмета переговоров в Будапеште, но и вообще о том, на чьих условиях и в какой форме может завершиться эта война.