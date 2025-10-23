Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз дати Україні далекобійну зброю, а саме ракети, щоб зупинити війну.

Про це глава нашої держави сказав під час свого виступу на засіданні Європейської ради.

Зеленський про атаки РФ на Україну

За словами президента, Росія хоче, щоб Україна ввійшла в зимовий період в умовах блекауту – вимкнень світла. І останні комбіновані атаки якраз спрямовані на те, щоб змусити людей тікати або залишити їхні домівки повністю без електроенергії.

Зеленський навів кілька прикладів зумисних російських атак по цивільній інфраструктурі.

Так, 22 жовтня російські дрони влучили в дитячий садок у Харкові.

– Це не була помилка чи випадковість – кілька дронів цілеспрямовано вдарили по цьому місцю, по тому самому місцю. На щастя, дітей вдалося врятувати. А напередодні в місті Суми стався удар Шахедами просто по вулиці. Люди загинули й зазнали поранень – безпосередньо у своїх автомобілях, – розповів президент України.

23 жовтня на Донеччині ворожий дрон вбив двох журналістів – росіяни навмисно поцілили в цивільну автівку.

Також РФ майже щодня обстрілює енергетичні об’єкти на півночі Чернігівщини.

– І щодня цикл повторюється: росіяни руйнують, а ми відновлюємо. Те саме відбувається і в інших регіонах. Росіяни використовують усі види зброї: від балістичних ракет – ви знаєте про це, – що б’ють по електростанціях, до FPV-дронів, що атакують усе.

Такий терор проти нашої енергетичної системи – це не просто локальна проблема чи лише якийсь далекий конфлікт між двома країнами. Це стає елементом можливого вигляду майбутніх воєн, – каже президент Володимир Зеленський.

Далекобійна зброя для України

Зеленський наголосив, що Європі необхідно формувати політику так, щоб зупинити поширення або повторення руйнівних тактик Росії.

За словами українського президента, його заклики про надання далекобійної зброї означають, що режим кремлівського диктатора Володимира Путіна має відчути реальні наслідки війни.

– Ця далекобійна зброя є не тільки у США – вона також є в деяких європейських країнах, зокрема Томагавки. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти, – сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що Путін занервував, коли Україна порушила тему Томагавків, адже розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни.

