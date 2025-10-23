Верховная Рада приняла постановление №13369, которым внесли изменения в образцы паспорта гражданина Украины, в том числе – для выезда за границу, исключив оттуда русский язык.

Об этом говорится в результатах пленарного заседания Верховной Рады 23 октября.

Паспорта-книжечки без русского языка: что известно об изменениях

За постановление проголосовали 265 народных депутатов. Отмечается, что отныне все записи в паспорте гражданина Украины в форме книжечки будут заполняться исключительно на украинском языке, тогда как ранее все данные дублировались на русском.

Постановление отменило старое положение о заграничных паспортах, которое было утверждено еще в 1992 году и не соответствовало действующему законодательству.

Отметим, что еще с 2016 года паспорта украинцев оформляются только в виде ID-карты, а последние книжечки были напечатаны еще в 2014 году.

Однако в исключительных случаях паспорт-книжечку могут выдать по решению суда. Но и в таких документах все записи также будут исключительно на украинском языке.

В то же время, если в старом паспорте-книжечке гражданина есть записи на русском языке, сделанные ранее, он останется действительным.

