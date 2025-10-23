Верховна Рада ухвалила постанову №13369, якою внесли зміни до зразків паспорта громадянина України, в тому числі – для виїзду за кордон, виключивши звідти російську мову.

Про це йдеться в результатах пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня.

Паспорти-книжечки без російської: що відомо про зміни

За постанову проголосувало 265 народних депутатів. Зазначається, що відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки будуть заповнюватися виключно українською, тоді як раніше всі дані дублювали російською.

Постанова скасувала старе положення про закордонні паспорти, яке було затверджене ще у 1992 році та не відповідало чинному законодавству.

Зауважимо, що ще з 2016 року паспорти українців оформлюють лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Проте у виняткових випадках паспорт-книжечку можуть видати за рішенням суду. Однак і в таких документах усі записи також будуть виключно українською.

У той же час якщо у старому паспорті-книжечки громадянина є записи російською мовою, зроблені раніше, він залишиться чинним.

