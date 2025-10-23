Евросоюз обязался финансово поддерживать Украину в течение следующих двух лет. Неизвестно, будут ли для этого использованы замороженные активы РФ.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита ЕС в Брюсселе, который состоялся сегодня, пишет SkyNews.

— Сегодня Европейский совет объявил важное сообщение: ЕС стремится удовлетворить насущные финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий. Россия должна немедленно прекратить войну, — написал Кошта в сети Х.

В проекте итогового документа отмечается, что Евросоюз обязуется обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, включая поддержку ее военных и оборонных усилий.

Проект документа должен быть утвержден Европейским советом.

По данным источника Reuters, проект уже поддержала Бельгия.

Бельгия владеет наибольшей долей замороженных российских активов в Европе — примерно на $225 млрд (169 млрд фунтов стерлингов).

Бюджетные и военные потребности Украины на 2026 и 2027 годы оцениваются примерно в $135 млрд.

В тексте не упоминается о возможном использовании российских активов для финансирования Украины.

Решение по репарационному кредиту отложено до декабря

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз отложил до декабря решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Причиной стал запрос Бельгии о дополнительных гарантиях, что страна не будет нести риски по кредитам на сумму €140 млрд.

Информированные источники сообщают, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить возможные варианты для обсуждения на следующем саммите.

Цель состоит в достижении окончательного соглашения до конца года.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня в Брюсселе заявил, что Украине нужны средства от замороженных российских активов в начале 2026 года.

Также он выразил надежду, что лидеры ЕС примут “политическое, позитивное решение” по использованию замороженных активов РФ.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна предоставит замороженные российские активы для финансирования потребностей Украины в том случае, если то же самое сделает каждая страна, которая удерживает активы РФ.

