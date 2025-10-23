Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что страны Европейского Союза остаются непоколебимыми в поддержке Украины.

Об этом глава Евросовета сообщил в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета.

Кошта о поддержке Украины

— К сожалению, несмотря на большие ожидания, связанные с инициативами президента Трампа, они не находят отклика у президента Путина. Россия продолжает атаковать гражданское население и объекты, поэтому мы должны и дальше поддерживать вашу борьбу за справедливый и длительный мир, — заявил Кошта.

По его словам, ЕС планирует принять политическое решение о предоставлении репарационного займа, основой которого станут замороженные российские активы.

Эти средства должны обеспечить финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах.

— Сегодня мы также примем политическое решение о финансировании потребностей Украины в 2026–2027 годах, включая военные закупки. Это — мощный сигнал России, — подчеркнул Кошта.

Также президент Евросовета напомнил, что Европейский Союз неоднократно подчеркивал свою готовность поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

— Теперь это имеет конкретное воплощение. Мы принимаем решение, которое гарантирует ваши финансовые потребности на следующие два года. Приветствуем вас в вашем европейском доме, — подчеркнул он.

По словам Кошты, технические детали еще прорабатываются Европейской комиссией, но главное — политическое единство и четкий сигнал Кремлю.

— Мы не устали. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину дипломатически, политически, военно и финансово. Это должна понять Россия, — отметил он.

Кошта заметил, что Россия должна прекратить убийства гражданских лиц и уничтожение объектов инфраструктуры, и заявил, что «настало время остановить войну».

Кроме того, президент Европейского совета отметил, что Европа продолжит одновременно поддерживать дипломатические инициативы и усиливать помощь Украине всеми доступными средствами.

