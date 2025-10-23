Євросоюз зобов’язався фінансово підтримувати Україну протягом наступних двох років. Не відомо, чи для цього будуть використані заморожені активи РФ.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками саміту ЄС у Брюсселі, який відбувся сьогодні, пише SkyNews.

ЄС буде фінансово підтримувати Україну – Кошта

– Сьогодні Європейська рада оголосила важливе повідомлення: ЄС прагне задовольнити нагальні фінансові потреби України протягом наступних двох років, включаючи підтримку її військових та оборонних зусиль. Росія повинна негайно припинити війну, – написав Кошта у мережі Х.

У проєкті підсумкового документа зазначається, що Євросоюз зобов’язується забезпечити фінансові потреби України на 2026 і 2027 роки, включно з підтримкою її військових і оборонних зусиль, пише видання.

Проєкт документу має бути затверджений Європейською радою.

За даними джерела Reuters, проєкт уже підтримала Бельгія.

Бельгія володіє найбільшою часткою заморожених російських активів у Європі – приблизно на $225 млрд (169 млрд фунтів стерлінгів).

Бюджетні та військові потреби України на 2026 і 2027 роки оцінюються приблизно у $135 млрд.

У тексті не згадується про можливе використання російських активів для фінансування України.

Рішення щодо репараційного кредиту відкладене до грудня

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Євросоюз відтермінував до грудня рішення щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Причиною став запит Бельгії про додаткові гарантії, що країна не нестиме ризики за кредити на суму €140 млрд.

Інформовані джерела повідомляють, що лідери ЄС доручили Єврокомісії підготувати можливі варіанти для обговорення на наступному саміті.

Мета полягає в досягненні остаточної угоди до кінця року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні у Брюсселі заявив, що Україні потрібні кошти від заморожених російських активів на початку 2026 року.

Також він висловив сподівання, що лідери ЄС ухвалять “політичне, позитивне рішення” щодо використання заморожених активів РФ.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна надасть заморожені російські активи на фінансування потреб України у тому випадку, якщо те саме зробить кожна країна, яка утримує активи РФ.

