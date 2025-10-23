Владимир Зеленский призвал Европу изменить порядок очереди на поставки систем ПВО Patriot, поскольку другие государства не используют их так, как Украина.

Об этом президент заявил в четверг, 23 октября, во время заседания Европейского совета.

Украина предлагает изменить порядок очереди на Patriot

Глава государства отметил, что говорил с правительственными чиновниками США и оборонными компаниями о поставках систем ПВО Patriot.

— Даже когда мы платим за системы и за такие ракеты, все равно есть очередь на поставки. Некоторые страны впереди нас, некоторые страны уже имеют системы Patriot. Но, к счастью, они не должны использовать их так, как используем мы, поэтому предлагаем изменить порядок, — сказал Зеленский.

По словам президента, если Украина получит системы сейчас, то готова отдать их обратно или заменить, когда наступит ее очередь.

Также Зеленский призвал партнеров сосредоточиться на программе PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины) в ноябре.

— Пожалуйста, давайте ускоримся с этим. Я также прошу другие страны, которые еще не в программе, присоединяться. PURL не только помогает Украине, он также помогает удержать интерес Соединенных Штатов в Европе — это показывает Америке, что Европа вносит свой вклад, — подчеркнул он.

