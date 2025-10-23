Володимир Зеленський закликав Європу змінити порядок черги щодо поставок систем ППО Patriot, бо інші держави не використовують їх так, як Україна.

Про це президент заявив у четвер, 23 жовтня, під час засідання Європейської ради.

Україна пропонує змінити порядок черги щодо Patriot

Глава держави зазначив, що говорив з урядовцями США та оборонними компаніями щодо поставок систем ППО Patriot.

– Навіть коли ми платимо за системи і за такі ракети, все одно є черга на поставки. Деякі країни попереду нас, і деякі країни вже мають системи Patriot. Але, на щастя, вони не повинні використовувати їх так, як використовуємо ми, тож пропонуємо змінити порядок, – сказав Зеленський.

За словами президента, якщо Україна отримає системи зараз, то готова віддати їх назад або замінити, коли настане її черга.

Також Зеленський закликав партнерів сфокусуватися на програмі PURL (Перелік пріоритетних потреб України) у листопаді.

– Будь ласка, прискорюймося з цим. Я також прошу інші країни, які ще не у програмі, доєднуватися. PURL не лише допомагає Україні, він також допомагає утримати інтерес Сполучених Штатів у Європі — це показує Америці, що Європа робить свій внесок, – наголосив він.

