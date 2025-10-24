С начала прошедших суток произошло 103 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 48 авиационных ударов, сбросили 105 управляемых авиабомб.

Кроме того, применили 2 665 дронов-камикадзе и осуществили 3 653 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карты боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

