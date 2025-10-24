Від початку минулої доби відбулося 103 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

