В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоялось заседание Коалиции желающих, в ходе которого лидеры утвердили порядок действий на следующие два месяца.

По итогам заседания британский премьер Кир Стармер объявил о согласовании мировыми лидерами детального плана действий, направленного на усиление поддержки Украины, увеличение давления на Россию и разблокирование ее замороженных активов.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Стармер отметил, что Владимир Путин – единственный человек, который не хочет мира.

Сейчас смотрят

— Вы уже месяцами говорите, что готовы к прекращению огня и готовы встретиться с Путиным. Однако он продолжает затягивать время и искать оправдания. Путин — единственный человек, который не хочет прекращать эту войну, — заявил британский премьер.

Он отметил, что Путин выдвинул “абсурдные требования в отношении украинских земель, которые он не мог и не захватил силой”, что свидетельствует о его несерьезном отношении к мирным переговорам.

Стармер сообщил, что у Коалиции желающих после сегодняшнего саммита есть план на остаток года, который включает следующее:

российская нефть и газ должны исчезнуть с глобальных рынков;

разблокирование миллиардов евро замороженных активов России в помощь Украине;

укрепление ПВО Украины;

усиление давления на Путина передачей дальнобойных средств Украине;

выработка гарантий безопасности, включая многонациональные силы в Украине.

Ракеты Томагавк для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет Томагавк остается на рассмотрении президента США Дональда Трампа.

— Конечно, мы с президентом обсуждали, в частности, Томагавки. Этот вопрос остается на рассмотрении президента, и решение должны принять США, — сообщил Рютте.

Генсек подчеркнул, что Украина имеет право защищаться, что включает в себя удары по целям в России дальнобойным оружием.

— Когда речь идет о США, не забывайте, что США поставляют Украине широкий спектр оружия, включая высокотехнологичное оружие, такое как системы контроля, таймеры и системы атаки, — констатировал он.

Рютте также отметил, что существует вооружение, которое может предоставить только США, и которое обеспечивает защиту мирных жителей и жизненно важной гражданской инфраструктуры в Украине.

Генсек напомнил, что именно европейские союзники закупают вооружение для Украины в США.

— Мы организовали все это, потому что США сказали, что собираются это предоставить, но за это заплатят союзники. Поэтому мы объединили это вместе. Нидерланды были так любезны, что сразу купили первый пакет. А потом появились и другие. Поэтому теперь выделены миллиарды, и теперь крайне важное оборудование, которое пока могут обеспечить только США, потому что его ни у кого нет – его нет в запасах Европы или где-либо еще – поступает в Украину, – рассказал Рютте.

Разблокирование замороженных активов РФ

По словам Владимира Зеленского, в вопросе использования замороженных российских активов есть три этапа: политическая воля, практическое решение, и затем реализация.

Президент отметил, что вчера Украина получила политическое решение, и это позитивный сигнал.

— Затем практическое решение, которое, надеемся, мы сможем принять до конца этого года, и только после этого – реализация, — добавил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников из Коалиции желающих принять решение о репарационном кредите для Украины до Рождества.

— Мы должны работать так, чтобы иметь решение к Рождественскому вечеру, чтобы обеспечить возможность финансировать Украину в последующие годы, — сказала Фредериксен.

Она выразила уверенность, что союзники смогут это сделать до Рождества.

Кир Стармер подчеркнул, что замороженные российские активы должны быть направлены на помощь Украине.

— Мы должны разморозить миллиарды замороженных активов России для того, чтобы помочь Украине. Россия должна платить за ущерб, за вред, за беду. И репарации должны действительно поступить в Украину, — отметил он.

Усиление санкций против РФ и гарантии безопасности

Стармер пообещал вывести российскую нефть и газ с рынков, чтобы перекрыть Кремлю источники финансирования войны.

— Будущее Украины — это наше будущее, — заявил британский премьер.

По его словам, коалиция будет продолжать оказывать военное давление на Путина.

Продолжится также работа над многонациональными гарантиями безопасности на время, когда наступит мир.

— Будущее Украины — это наше будущее, — повторил Стармер. — Мы решительно настроены действовать сейчас, чтобы усилить давление на Путина и наконец заставить его сесть за стол переговоров с искренними намерениями.

Марк Рютте рассказал, что два дня назад у него была “очень хорошая встреча” с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Генсек НАТО отметил, что санкции против России усилят давление на Путина и заставят его сесть за стол переговоров.

— В Украине Путин добивается лишь незначительных успехов на поле боя, — сказал он.

Однако, по его словам, эти небольшие достижения даются огромными потерями.

Рютте добавил, что в России заканчиваются деньги, военные и идеи, и он приветствует объявление о дополнительной военной помощи для Украины.

— По обе стороны Атлантики мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы движемся в правильном направлении, — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что последние санкции ЕС “должны повлиять на финансирование военных действий России”.

Британский премьер-министр призвал третьи страны также ввести санкции против российской нефти и газа и перестать их покупать.

— Таким образом мы должны остановить российскую машину войны, — отметил он.

Поддержка энергетической сферы Украины

Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку энергетической сферы Украины и призывают партнеров рассмотреть возможность увеличения своих взносов в помощь.

— Мы очень обеспокоены тем, что продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины перед началом зимы, особенно на внутреннее производство газа, приводят к высоким затратам на восстановление и увеличивают потребность в импорте газа. Поэтому Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку в энергетической сфере, и мы призываем всех наших партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов, — заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Он призвал максимально увеличить поддержку Украины.

— Мы видим, что Россия является единственной стороной, которая отказывается от перемирия. Она обходит все дипломатические инициативы и продолжает атаковать Украину. Единственный способ убедить Путина принять участие в серьезных переговорах — это усилить давление правительств на Россию и нашу поддержку Украины, — отметил он.

Премьер Нидерландов призвал партнеров приложить больше усилий для ликвидации теневого флота РФ.

По его словами, Нидерланды возьмут на себя свою часть работы, касающуюся Северного моря.

Ракеты для усиления ПВО

Во время заседания Коалиции желающих в Лондоне лидеры обсудили противовоздушную оборону Украины.

По словам Зеленского, украинская команда предоставила все детали относительно своих потребностей.

— Мы все видим вызовы, стоящие перед нами сегодня, и россияне проводят кампанию террора против нашей энергетической системы, и они действительно хотят сделать зимний холод инструментом пыток и давления на Украину, наш народ и нашу оборону. И цель России не изменилась. Они хотят сломить нас, хотят сломить Украину, и они делают все, чтобы этого достичь, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что оборона для Украины “означает все, что действительно останавливает Россию от убийств, разрушений и террора”.

По его словам, во время заседания обсуждались системы ПВО.

— Важно, чтобы наши партнеры сосредоточились на том, что является наиболее практичным и эффективным. И мы предоставили все детали, — добавил президент.

Кир Стармер заявил, что Великобритания планирует предоставить Украине 5 тыс. ракет многоцелевого назначения.

— Мы поддерживаем ПВО в Украине, чтобы защитить гражданских, защитить инфраструктуру. Мы объявляем сейчас также увеличение программы в Великобритании для того, чтобы предоставить Украине 5 тыс. новых ракет многоцелевого назначения, — отметил премьер.

По его словам, это создаст рабочие места в Белфасте и других городах Великобритании.

— Это укрепляет ПВО Украины на зиму. Мы будем увеличивать давление на Путина в военном смысле, предоставляя дальнобойное оружие, — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Коалиция желающих и в дальнейшем будет работать над гарантиями безопасности для Украины.

— Теперь пришло время определить приоритеты, и мы будем продолжать работать над гарантиями безопасности. Это также возможность развертывания многонациональных сил в Украине, когда наступит подходящее время. То, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, чрезвычайно важно для безопасности Великобритании и всех наших союзников в НАТО и за его пределами, — сказал он.

Французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что Франция предоставит Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.

— Мы должны продолжать усиливать нашу военную поддержку Украины: возможности противовоздушной обороны, возможности дальнего действия, дроны и системы противодействия дронам, — сказал он.

Президент Франции добавил, что Франция “в ближайшие дни” поставит Украине дополнительные противовоздушные ракеты Aster, а также истребители Mirage.

Он не уточнил, о каком именно количестве идет речь.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.