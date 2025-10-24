У п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбулося засідання Коаліції охочих, під час якого лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці.

За підсумками засідання британський прем’єр Кір Стармер оголосив про погодження світовими лідерами детального плану дій, спрямованого на посилення підтримки України, збільшення тиску на Росію та розблокування заморожених активів.

Звертаючись до президента України Володимира Зеленського, Стармер зауважив, що Володимир Путін – єдина людина, яка не хоче миру.

– Ви вже місяцями кажете, що готові до припинення вогню і готові зустрітися з Путіним. Проте він продовжує затягувати час і шукати виправдання. Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти цю війну, – заявив британський прем’єр.

Він зазначив, що Путін висунув “абсурдні вимоги щодо українських земель, які він не міг і не захопив силою”, що свідчить про його несерйозне ставлення до мирних переговорів.

Стармер повідомив, що Коаліція охочих після сьогоднішнього саміту має план на решту року, який включає наступне:

російські нафта і газ мають зникнути з глобальних ринків;

розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії на допомогу Україні;

зміцнення ППО України;

посилення тиску на Путіна передачею далекобійних засобів Україні;

напрацювання гарантій безпеки, включно з багатонаціональними силами в Україні.

Ракети Томагавк для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет Томагавк залишається на розгляді президента США Дональда Трампа.

– Звичайно, ми з президентом обговорювали, зокрема, Томагавки. Це питання залишається на розгляді президента, і рішення мають прийняти США, – повідомив Рютте.

Генсек наголосив, що Україна має право захищатися, що включає в себе удари по цілях у Росії далекобійною зброєю.

– Коли йдеться про США, не забуваймо, що США постачають Україні широкий спектр зброї, включаючи високотехнологічну зброю, таку, як системи контролю, таймери та системи атаки, – констатував він.

Рютте також зауважив, що існує озброєння, яке може надати лише США, і яке забезпечує захист мирних жителів та життєво важливої цивільної інфраструктури в Україні.

Генсек нагадав, що саме європейські союзники закуповують озброєння для України у США.

– Ми організували все це, тому що США сказали, що збираються це надати, але за це заплатили союзники. Тож ми об’єднали це разом. Нідерланди були такі люб’язні, що одразу купили перший пакет. А потім з’явилися й інші. Тож тепер виділено мільярди, і тепер вкрай важливе обладнання, яке наразі можуть забезпечити лише США, бо його ні в кого немає – його немає в запасах Європи чи де інде – надходить в Україну, – розповів Рютте.

Розблокування заморожених активів РФ

За словами Володимира Зеленського, у питанні щодо використання заморожених російських активів є три етапи: політична воля, практичне рішення, і потім реалізація.

Президент зауважив, що вчора Україна отримала політичне рішення, і це позитивний сигнал.

– Потім практичне рішення, яке, сподіваємося, ми зможемо прийняти до кінця цього року, і тільки після цього – реалізація, – додав він.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала союзників із Коаліції охочих ухвалити рішення щодо репараційного кредиту для України до Різдва.

– Ми повинні працювати так, щоб мати рішення до Різдвяного вечора, аби забезпечити можливість фінансувати Україну в наступні роки, – сказала Фредеріксен.

Вона виразила впевненість, що союзники зможуть це зробити до Різдва.

Кір Стармер наголосив, що заморожені російські активи мають бути скеровані на допомогу Україні.

– Ми повинні розморозити мільярди заморожених активів Росії для того, щоб допомогти Україні. Росія має платити за збиток, за шкоду, за біду. І репарації мають справді надійти до України, – зауважив він.

Посилення санкцій проти РФ та гарантії безпеки

Стармер пообіцяв вивести російські нафту і газ з ринків, щоб перекрити Кремлю джерела фінансування війни.

– Майбутнє України – це наше майбутнє, – заявив британський прем’єр.

За його словами, коаліція продовжуватиме чинити військовий тиск на Путіна.

Триватиме також робота над багатонаціональними гарантіями безпеки на час, коли настане мир.

– Майбутнє України – це наше майбутнє, – повторив Стармер. – Ми рішуче налаштовані діяти зараз, щоб посилити тиск на Путіна й нарешті змусити його сісти за стіл переговорів із щирими намірами.

Марк Рютте розповів, що два дні тому мав “дуже хорошу зустріч” із Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Генсек НАТО зазначив, що санкції проти Росії посилять тиск на Путіна та змусить його сісти за стіл переговорів.

– В Україні Путін здобуває лише незначні успіхи на полі бою, – сказав він.

Однак, за його словами, ці невеликі здобутки даються величезними втратами.

Рютте додав, що в Росії закінчуються гроші, військові та ідеї, і він вітає оголошення про додаткову військову допомогу для України.

– По обидва боки Атлантики ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми рухаємося в правильному напрямку, – сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон додав, що останні санкції ЄС “повинні вплинути на фінансування військових дій Росії”.

Британський прем’єр-міністр закликав треті країни також запровадити санкції проти російських нафти і газу та перестати їх купувати.

– Таким чином ми маємо спинити російську машину війни, – зазначив він.

Підтримка енергетичної сфери України

Нідерланди збільшать фінансову та матеріальну підтримку енергетичної сфери України та закликають партнерів розглянути можливість збільшення своїх внесків у допомогу.

– Ми дуже стурбовані тим, що триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України перед початком зими, особливо на внутрішнє виробництво газу, спричиняють високі витрати на відновлення та збільшують потребу в імпорті газу. Тому Нідерланди збільшать фінансову та матеріальну підтримку в енергетичній сфері, і ми закликаємо всіх наших партнерів також розглянути можливість збільшення своїх внесків, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф.

Він закликав максимально збільшити підтримку України.

– Ми бачимо, що Росія є єдиною стороною, яка відмовляється від перемир’я. Вона обходить усі дипломатичні ініціативи і продовжує атакувати Україну. Єдиний спосіб переконати Путіна взяти участь у серйозних переговорах – це посилити тиск урядів на Росію і нашу підтримку України, – зазначив він.

Прем’єр Нідерландів закликав партнерів докласти більше зусиль для ліквідації тіньового флоту РФ.

За його словами, Нідерланди візьмуть на себе свою частину роботи, що стосується Північного моря.

Ракети на посилення ППО

Під час засідання Коаліції охочих у Лондоні лідери обговорили протиповітряну оборону України.

За словами Зеленського, українська команда надала всі деталі щодо своїх потреб.

– Ми всі бачимо виклики, що стоять перед нами сьогодні, і росіяни проводять кампанію терору проти нашої енергетичної системи, і вони дійсно хочуть зробити зимовий холод інструментом тортур і тиску на Україну, наш народ і нашу оборону. І мета Росії не змінилася. Вони хочуть зламати нас, хочуть зламати Україну, і вони роблять все, щоб цього досягти, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що оборона для України “означає все, що дійсно зупиняє Росію від вбивств, руйнувань і терору”. За його словами, під час засідання обговорювалися системи ППО.

– Важливо, щоб наші партнери зосередилися на тому, що є найбільш практичним і ефективним. І ми надали всі деталі, – додав президент.

Кір Стармер заявив, що Велика Британія планує надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення.

– Ми підтримуємо ППО в Україні, щоб захистити цивільних, захистити інфраструктуру. Ми оголошуємо зараз також збільшення програми в Британії для того, щоб надати Україні 5 тис. нових ракет багатоцільового призначення, – зауважив прем’єр.

За його словами, це створить робочі місця в Белфасті і інших і містах Британії.

– Це зміцнює ППО України на зиму. Ми будемо збільшувати тиск на Путіна у військовому розумінні, надаючи далекобійну зброю, – сказав він.

Прем’єр наголосив, що Коаліція охочих і надалі працюватиме над гарантіями безпеки для України.

– Тепер настала пора визначити пріоритети, і ми далі працюватимемо над гарантіями безпеки. Це також змога розгортання багатонаціональних сил в Україні, коли надійде на це слушний час. Те, що станеться ближчими тижнями і місяцями, надзвичайно важливо для безпеки Великої Британії і всіх наших союзників у НАТО і поза ним, – сказав він.

Французький президент Емманюель Макрон сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.

– Ми повинні продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: можливості протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, дрони та системи протидії дронам, – сказав він.

Президент Франції додав, що Франція “найближчими днями” поставить Україні додаткові протиповітряні ракети Aster, а також винищувачі Mirage. Він не уточнив, про яку саме кількість ідеться.

Фото: Володимир Зеленський

