В ночь на 25 октября (с 19:00 24 октября) российская армия атаковала Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений, около 40 из которых шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили баллистику из Ростовской и Курской областей РФ, а ударные дроны из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму, и городов на территории РФ – Курска и Орла.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.