РФ атаковала Киев баллистикой: в двух районах пожара, погиб человек, 10 пострадавших
Ночью прогремели взрывы в Киеве — россияне атаковали столицу баллистикой. В нескольких районах фиксируются масштабные пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 09:16
Атака на Киев ночью 25 октября: что известно
Так, о взрывах в Киеве городской голова сообщил в 03:59. Виталий Кличко предупредил об угрозе баллистики.
По его словам, после взрывов медицинские бригады вызвали в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы.
В Дарницком районе из-за атаки разбиты окна в жилом доме, в Днепровском районе пострадала женщина.
В 05:02 Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киев уже шесть человек пострадали. Крупные пожары бушуют в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Все оперативные службы работают на местах.
В 05:22 городской голова сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми. Трое человек госпитализированы в больницы Киева.
По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в результате атаки на Киев пострадал детский сад в Днепровском районе.
По состоянию на 09:00 известно об одном погибшем и 10 раненых.
Курсирование общественного транспорта после атаки на Киев
В результате вражеской атаки на Киев фиксируются проблемы с курсированием общественного транспорта. Так, из-за перекрытия движения полицией и работы спасателей задерживаются:
- трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;
- автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. Красный хутор.
Следить за изменениями движения общественного транспорта можно в Telegram-канале Изменения движения | Киевпастранс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сили оборони Півдня України