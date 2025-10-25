Ночью прогремели взрывы в Киеве — россияне атаковали столицу баллистикой. В нескольких районах фиксируются масштабные пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 09:16

Сейчас смотрят

Атака на Киев ночью 25 октября: что известно

Так, о взрывах в Киеве городской голова сообщил в 03:59. Виталий Кличко предупредил об угрозе баллистики.

По его словам, после взрывов медицинские бригады вызвали в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы.

В Дарницком районе из-за атаки разбиты окна в жилом доме, в Днепровском районе пострадала женщина.

В 05:02 Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киев уже шесть человек пострадали. Крупные пожары бушуют в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Все оперативные службы работают на местах.

В 05:22 городской голова сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми. Трое человек госпитализированы в больницы Киева.

По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в результате атаки на Киев пострадал детский сад в Днепровском районе.

По состоянию на 09:00 известно об одном погибшем и 10 раненых.

Курсирование общественного транспорта после атаки на Киев

В результате вражеской атаки на Киев фиксируются проблемы с курсированием общественного транспорта. Так, из-за перекрытия движения полицией и работы спасателей задерживаются:

трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;

автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. Красный хутор.

Следить за изменениями движения общественного транспорта можно в Telegram-канале Изменения движения | Киевпастранс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.