У ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) російська армія атакувала Україну дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків, близько 40 з яких шахеди.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів атака на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили балістику з Ростовської та Курської областей РФ, а ударні дрони з Гвардійського, що в тимчасово окупованого Криму та міст на території РФ – Курська та Орла.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

