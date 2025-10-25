Украина подписала с Великобританией соглашение о совместном производстве 1 тыс. дронов-перехватчиков Octopus-100. Это первый украинский боевой беспилотник, который будет серийно производиться в стране НАТО.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона Единые новости.

Секретарь СНБО о производстве дронов Octopus

— Во-первых, начнем со стратегического значения. Octopus — это наш первый украинский боевой дрон, который мы будем производить в страну НАТО. Мы начинаем это стратегически с эксперимента. То есть экспериментально мы произведем до 1 тыс. штук, затем будем масштабировать это до того количества, которое нам нужно. Сейчас не будем распространять это количество, но мы уже начинаем, — сказал секретарь СНБО.

По словам Умерова, это будет очень важный прорыв для Украины, потому что это чувствительная технология.

В то же время контроль над этими чувствительными технологиями останется у Украины, но она с партнерами будет производить беспилотники Octopus-100.

— Это наш государственный проект, который контролируется руководством государства. Реализуется министерствами обороны обеих сторон. Владельцем этих прав на технологию является Министерство обороны Украины. Как я уже отметил, наша сторона будет сохранять интеллектуальную собственность и контроль над этими критическими компонентами, а масштабировать будем аппаратную часть с партнерами, — пояснил он.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, каков вклад Украины в производство и масштабирование этих дронов.

— Великобритания вместе с нами работала над этим проектом. Сейчас мы будем производить первые партии на базе их государственных центров. После изготовления и тестирования — это боевое применение будет уже в Украине. То есть вся интеллектуальная собственность на software и hardware (программное и аппаратное обеспечение, — Ред.) принадлежит украинскому государству, — подчеркнул Умеров.

Секретарь СНБО обратил внимание, что сейчас работают программы Build in Ukraine и Build with Ukraine.

— Когда мы разрабатываем или вместе, или Украина разрабатывает, но нужны деньги для масштабирования — мы изготавливаем эту производственную базу, переносим в страны партнеров, которые финансируют. Но все эти дроны, перехватчики, другие проекты и поставки идут в Украину, пока идет война, — подчеркнул Рустем Умеров.

Производство дронов Octopus с Великобританией

В сентябре стало известно, что Великобритания и Украина реализуют совместную программу Project Octopus. Она предусматривает серийное производство на британских предприятиях дронов-перехватчиков для нужд Украины и НАТО.

24 октября во время визита в Лондон президент Владимир Зеленский продемонстрировал украинский дрон-перехватчик Octopus, который Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине.

По его словам, договоренность предусматривает производство первой партии.

Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что в Лондоне в рамках программы Build with Ukraine подписаны договоренности между Министерствами обороны Украины и Великобритании о совместном производстве 1 тыс. дронов-перехватчиков Octopus-100.

Он обратил внимание, что это первый украинский боевой дрон, который будет серийно производиться в стране НАТО.

