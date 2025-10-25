Україна підписала з Великою Британією домовленості про спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus-100. Це перший український бойовий безпілотник, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону Єдині новини.

Секретар РНБО про виробництво дронів Octopus

– По-перше, почнемо зі стратегічного значення. Octopus – це наш перший український бойовий дрон, який ми виготовлятимемо в країну НАТО. Ми розпочинаємо це стратегічно з експерименту. Тобто експериментально ми до 1 тис. штук виробимо, потім масштабуватимемо це до тієї кількості, яка нам потрібна. Зараз не будемо розповсюджувати цю кількість, але ми вже починаємо, – сказав секретар РНБО.

За словами Умєрова, це буде дуже важливий прорив для України, тому що це чутлива технологія.

Водночас контроль за цими чутливими технологіями залишатиметься в України, але вона з партнерами виготовлятиме безпілотники Octopus-100.

– Це наш державний проєкт, який контролюється керівництвом держави. Реалізується міністерствами оборони з обох сторін. Власником цих прав на технологію є Міністерство оборони України. Як я вже зазначив, наша сторона зберігатиме інтелектуальну власність і контроль над цими критичними компонентами, а масштабуватимемо хардверну частину з партнерами, – пояснив він.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони розповів, яким є внесок України у виробництво та масштабування цих дронів.

– Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом. Зараз ми вироблятимемо перші партії на базі їхніх державних центрів. Після виготовлення і тестування – це бойове застосування буде вже в Україні. Тобто вся інтелектуальна власність на software і hardware (програмне і апаратне забезпечення, – Ред.) належить українській державі, – наголосив Умєров.

Секретар РНБО звернув увагу, що наразі працюють програми Build in Ukraine та Build with Ukraine.

– Коли ми розробляємо або разом, або Україна розробляє, але потрібні гроші для масштабування – ми виготовляємо цю виробничу базу, переносимо до країн партнерів, які фінансують. Але всі ці дрони, перехоплювачі, інші проєкти та постачання йде в Україну, доки йде війна, – наголосив Рустем Умєров.

Виробництво дронів Octopus з Великою Британією

У вересні стало відомо, що Велика Британія та Україна реалізують спільну програму Project Octopus. Вона передбачає серійне виробництво на британських підприємствах дронів-перехоплювачів для потреб України та НАТО.

24 жовтня під час візиту до Лондона президент Володимир Зеленський продемонстрував український дрон-перехоплювач Octopus, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні.

За його словами, домовленість передбачає виробництво першої партії.

Секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що у Лондоні в межах програми Build with Ukraine підписано домовленості між Міністерствами оборони України та Великої Британії про спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus-100.

Він звернув увагу, що це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

