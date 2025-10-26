Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом.

Об этом он сообщил в своем обращении, подчеркнув, что целью поездки является встреча с украинским руководством и поддержка украинскому народу.

Министр обороны Хорватии Анушич прибыл в Киев

– В это утро я прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом в Украину, где встречусь с Министром обороны Украины Денисом Шмигалем. Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы отдать честь храброму украинскому народу, украинским воинам и всем жертвам российской агрессии против Украины, – заявил Анушич.

Он подчеркнул, что Украина почти четыре года сопротивляется российской агрессии, и Хорватия хорошо понимает, что означает навязанная война.

Министр также отметил, что правительство Хорватии будет продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

В ходе встречи в Киеве стороны обсудят поддержку украинской оборонной промышленности и углубление сотрудничества между хорватскими и украинскими предприятиями оборонного сектора.

Напомним, ранее в Киев приезжал министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.

Фото: Иван Анушич

