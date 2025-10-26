Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до Києва з дводенним офіційним візитом.

Про це він повідомив у своєму зверненні, підкресливши, що метою поїздки є зустріч із українським керівництвом та висловлення підтримки українському народу.

– Цього ранку я прибув до Києва з дводенним офіційним візитом в Україну, де зустрінуся з Міністром оборони України Денисом Шмигалем. Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським воїнам та всім жертвам російської агресії проти України, – заявив Анушич.

Він наголосив, що Україна майже чотири роки чинить опір російській агресії, і Хорватія добре розуміє, що означає нав’язана війна.

Міністр також зазначив, що уряд Хорватії продовжуватиме надавати гуманітарну та військову допомогу Україні.

Під час зустрічей у Києві сторони обговорять підтримку української оборонної промисловості та поглиблення співпраці між хорватськими й українськими підприємствами оборонного сектору.

Нагадаємо, раніше до Києва приїздив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі.

Фото: Іван Анушич

