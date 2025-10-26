У тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три російські радіолокаційні станції та десантний катер.

Ураження трьох РЛС і катеру росіян у Криму

Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, дрони спецпідрозділу ГУР МО України Примари, майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, продовжують знищувати цінну радіолокаційну техніку окупантів у Криму.

За інформацією Головного управління розвідки, цього разу під ударом українських розвідників опинилися такі цілі військ РФ:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф;

РЛС П-18 Тєрєк;

РЛС 55Ж6У Нєбо-У;

десантний катер БК-16.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що збройна боротьба триває.

