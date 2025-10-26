Визит специального представителя кремлевского диктатора Владимира Путина, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США является провальным.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко.

Коваленко о визите Дмитриева в США

Андрей Коваленко считает визит Дмитриева в Соединенные Штаты Америки провальным, поскольку у него не было никаких влиятельных встреч, кроме интервью.

Сейчас смотрят

Руководитель Центра противодействия дезинформации обратил внимание, что цель визита заключалась в недопущении усиления американских санкций, особенно тех, которые касаются криптовалют.

По мнению Коваленко, российский диктатор Путин хочет продолжать войну против Украины, поэтому просит не усиливать санкции. По его мнению, Россия — это страна, до которой трудно доходит определенная мысль.

Также Кирилл Дмитриев сообщил в Instagram, что привез на переговоры в США конфеты с цитатами российского диктатора Владимира Путина.

— Продолжаем диалог Россия — США, — так Дмитриев подписал пост, на котором были изображены конфеты.

Спецпредставитель российского диктатора показал сладости с цитатами Путина, которые он привез в Вашингтон. В частности, там были цитаты о том, что якобы Российская Федерация не бросает своих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.