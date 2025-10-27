Бывшего руководителя Донецкой ОГА и действующего председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко обвиняют в том, что он не задекларировал имущество и имущество своей жены – в пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Дело НАБУ против Павла Кириленко

Так, НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины в недекларировании имущества.

Сейчас смотрят

По данным следствия, Павел Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и дорогой автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о:

шести квартирах в Киеве и Ужгороде;

доме под Киевом площадью более 220 кв. м и двух земельных участках;

двух гаражных боксах;

шести парковочных местах;

трех нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м;

автомобиле BMW X3.

В НАБУ напоминают, что Павел Кириленко уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и представлении недостоверных сведений в декларациях за 2020–2023 годы.

Напомним, дело детективы НАБУ и САП начали после выхода материала проекта Схемы. По данным журналистов, семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобиль общей рыночной стоимостью более 70 млн грн.

Речь идет об элитном жилом доме под Киевом и четырех квартирах с парковочными местами в Ужгороде, выяснили журналисты Схем.

В августе председателю АМКУ Кириленко объявили подозрение о незаконном обогащении на 56,2 млн грн и недостоверном декларировании.

28 августа суд избрал Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн, а на следующий день он внес этот залог.

Фото: АМКУ

Источник : НАБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.