20 об’єктів нерухомості: голову АМКУ Кириленка судитимуть за недекларування
Колишнього керівника Донецької ОВА та чинного голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка обвинувачують у тому, що він не задекларував майно та його дружини – у пособництві у незаконному збагаченні.
Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Справа НАБУ проти Павла Кириленка
Так, НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна.
За даними слідства, Павло Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та дорогу автівку, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Йдеться про:
- шість квартир у Києві та Ужгороді;
- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;
- два гаражні бокси;
- шість паркомісць;
- три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль BMW X3.
У НАБУ нагадують, що Павло Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та поданні неправдивих відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.
Нагадаємо, справу детективи НАБУ та САП розпочали після виходу матеріалу проєкту Схеми. За даними журналістів, родина Павла Кириленка в період 2020-2023 років придбала нерухомість та автівку загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн.
Йдеться, про елітний житловий будинок під Києвом та чотири квартири з паркомісцями в Ужгороді, з’ясували журналісти Схем.
У серпні голові АМКУ Кириленку оголосили підозру про незаконне збагачення на 56,2 млн грн та недостовірне декларування.
28 серпня суд обрав Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн, а наступного дня він вніс цю заставу.
Фото: АМКУ