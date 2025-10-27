Колишнього керівника Донецької ОВА та чинного голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка обвинувачують у тому, що він не задекларував майно та його дружини – у пособництві у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Справа НАБУ проти Павла Кириленка

Так, НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна.

За даними слідства, Павло Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та дорогу автівку, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадують, що Павло Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та поданні неправдивих відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Нагадаємо, справу детективи НАБУ та САП розпочали після виходу матеріалу проєкту Схеми. За даними журналістів, родина Павла Кириленка в період 2020-2023 років придбала нерухомість та автівку загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн.

Йдеться, про елітний житловий будинок під Києвом та чотири квартири з паркомісцями в Ужгороді, з’ясували журналісти Схем.

У серпні голові АМКУ Кириленку оголосили підозру про незаконне збагачення на 56,2 млн грн та недостовірне декларування.

28 серпня суд обрав Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн, а наступного дня він вніс цю заставу.

Фото: АМКУ

Джерело : НАБУ

