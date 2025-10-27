С начала прошедших суток произошло 110 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 988 дронов-камикадзе и осуществили 2 711 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас

Карты боевых действий в Украине на 27 октября 2025

Ситуация в Украине на 27 октября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб, осуществил 154 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.

На Славянском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Червоный Лиман, Паньковка, Лесовка, Удачное, Новоэкономичное, Зверовое, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степовое, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степовое и Степногорск.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста — успеха не имел.

Потери врага на 27 октября 2025

личного состава – около 1 137 690 (+800);

танков – 11 293 (+2);

боевых бронированных машин – 23 480 (+3);

артиллерийских систем – 34 036 (+34);

РСЗО – 1 527 (+1);

средств ПВО – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 946 (+547);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 655 (+138);

специальной техники – 3 981.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 342-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 342-е сутки.

