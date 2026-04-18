Дроны атаковали Краснодарский край РФ: горит порт в Ейске
Взрывы в Ейске РФ прогремели вечером 18 апреля в районе морского порта. Над городом поднимается дым.
Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа видео и фото очевидцев.
Взрывы в Ейске: какие последствия
Власти Кубани признали падение обломков БпЛА в районе морского порта в Ейске, однако они отрицают возгорание, возникшее вследствие этого.
— В Ейске в районе морского порта упали обломки БпЛА. Пострадавших нет, возгорание также не зафиксировано, — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.
Мониторинговый канал Exilenova+ писал о взрывах и пожаре в районе порта и опубликовал видео после атаки БпЛА.
Напомним, 14 апреля прогремел взрыв на пороховом заводе в Казани РФ. Местные власти заявили, что взрыв на предприятии имел “техногенный характер”.
В результате пожара частично обрушилось здание завода.
По информации российских СМИ, в результате взрыва на заводе в Казани пострадали три человека.
Фото: Телеграм-канал ASTRA