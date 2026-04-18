Взрывы в Ейске РФ прогремели вечером 18 апреля в районе морского порта. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа видео и фото очевидцев.

Взрывы в Ейске: какие последствия

Власти Кубани признали падение обломков БпЛА в районе морского порта в Ейске, однако они отрицают возгорание, возникшее вследствие этого.

Сейчас смотрят

— В Ейске в районе морского порта упали обломки БпЛА. Пострадавших нет, возгорание также не зафиксировано, — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Мониторинговый канал Exilenova+ писал о взрывах и пожаре в районе порта и опубликовал видео после атаки БпЛА.

Напомним, 14 апреля прогремел взрыв на пороховом заводе в Казани РФ. Местные власти заявили, что взрыв на предприятии имел “техногенный характер”.

В результате пожара частично обрушилось здание завода.

По информации российских СМИ, в результате взрыва на заводе в Казани пострадали три человека.

Фото: Телеграм-канал ASTRA

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.