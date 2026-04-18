Киевский стрелок убил отца и мать: их сын в больнице
Родители мальчика, который был ранен во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля, погибли. Подросток получил огнестрельное ранение и находится в больнице.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Стрельба в Киеве 18 апреля: что известно о погибших
По данным генпрокурора, в результате нападения погибли шесть человек. Один мужчина умер на месте происшествия. Женщина умерла в больнице от полученных ранений.
Сын погибших 2015 года рождения получил огнестрельное ранение. Ребенок находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь.
– По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель людей, – говорится в сообщении.
Кравченко сообщил, что правоохранители установили личность стрелка. Это мужчина 1968 года рождения. Он использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.
Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
СБУ и Нацполицией Украины принимаются все меры для установления обстоятельств преступления и его мотивов.
Напомним, сегодня в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина открыл стрельбу по людям, а затем забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников.
Полиция провела спецоперацию по задержанию стрелка. Преступник ликвидирован.
В результате теракта погибли шесть человек. Пятнадцать пострадали. Десять из них госпитализированы, среди них есть подросток.