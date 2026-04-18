Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников в Голосеевском районе Киева 18 апреля как террористический акт.

Об этом сообщила СБУ.

Стрельба в Киеве 18 апреля – террористический акт

— По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей), — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, преступление совершил мужчина 1968 года рождения. Он имел при себе зарегистрированное огнестрельное оружие.

В результате его действий погибли шесть человек. Еще семь человек, по предварительной информации, госпитализированы с ранениями и травмами различной степени.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Его осуществляют под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

СБУ, Национальная полиция и прокуратура проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. В частности, правоохранители проверяют возможные мотивы стрелка.

О дальнейшем ходе расследования правоохранители обещают сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. После этого он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

Полиция провела спецоперацию для задержания стрелка. Преступника ликвидировали.

