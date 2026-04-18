Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор Россия готова к переговорам с Украиной, однако эта тема сейчас не является приоритетом номер один.

Об этом сообщают российские СМИ.

Переговоры не являются приоритетом для России

— Воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Сейчас эта тема, тема возобновления переговоров, не является приоритетом номер один в наших делах, — заявил Лавров.

Он также отметил, что Россия не навязывала переговорный процесс.

— Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет, — подытожил он.

Напомним, 17 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина готова провести встречу на уровне лидеров с Россией при посредничестве Турции и, вероятно, США.

Президент Владимир Зеленский говорил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате, если слова и действия кремлевского диктатора будут согласованы.

Помощник Путина Юрий Ушаков приглашал президента Украины на переговоры в Москву.

Он утверждал, что президент РФ якобы не отказывается от прямых контактов с украинским лидером.

Зеленский отверг возможность поездки на переговоры в столицу России.

