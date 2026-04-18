Стрельба в школе на Закарпатье: подростка взяли под стражу без права залога
Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения подростку, которого подозревают в стрельбе в школе на Закарпатье 16 апреля.
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.
Суд принял решение взять несовершеннолетнего стрелка под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.
— По ходатайству ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья Ужгородского городского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога, — говорится в сообщении.
Напомним, по данным следствия, 16 апреля 15-летний подросток во время урока внезапно достал пистолет и произвел два выстрела. Одним выстрелом он ранил одноклассника.
После этого подозреваемый покинул школу. Правоохранители быстро его задержали и изъяли оружие.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи проверяют все версии события и устанавливают мотивы действий подростка.
Действия подозреваемого квалифицировали как оконченное покушение на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц — ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
