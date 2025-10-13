В Крыму поражен нефтяной терминал и электроподстанции: детали операции СБУ и ССО
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 13 октября беспилотники СБУ и ССО ВСУ поразили ряд объектов, работающих на войну против Украины.
Об этом сообщает ряд украинских СМИ.
Как дроны поразили Феодосийский нефтяной терминал
Отмечается, что беспилотники попали как минимум в пять резервуаров, что привело к масштабному пожару на территории нефтебазы.
– Подстанция 220 кВ Кафа (Феодосия), которая является частью энергомоста РФ – Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещение с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения, – пишут СМИ со ссылкой на источники в СБУ.
Кроме того, сообщается, что на подстанции 330 кВ Симферополь также прогремела серия взрывов.
Ведомство подчеркнуло, что продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага воевать против Украины.
– Наши технические возможности позволяют устраивать “бавовну” как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться, – говорится в сообщении силового ведомства.
Местные паблики отмечают, что, по данным спутниковой съемки, пожар можно увидеть рядом с подстанцией.
Между тем российское Минобороны заявило, что в ночь на 13 сентября Крым атаковали 73 дрона, которые ПВО РФ якобы уничтожила.
Между тем в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта, жителей поселков Приморское, Береговое и Ближние Камыши просят сделать запас воды и обещают организовать ее подвоз в цистернах.
В городе изменили маршруты движения автобусов, а на большей части контактной сети троллейбусной линии Симферополь – Ялта нет напряжения, поэтому троллейбусы не ходят.
Отметим, что электроподстанция Кафа – это высоковольтная подстанция напряжением 220 кВ, которая является ключевым узлом для энергоснабжения временно оккупированного Крымского полуострова.
Ее основная функция – разворот энергосистемы с севера на восток и распределение большей части мощности энергомоста между аннексированным Крымом и Россией, а также между северной и восточной частями Крымского полуострова.
Напомним, на рассвете 12 октября в оккупированном Крыму слышали взрывы в районе нескольких аэродромов.