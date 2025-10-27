У ніч на 27 жовтня українські Сили спеціальних операцій успішно вразили об’єкти матеріально-технічного забезпечення російської армії.

Про це повідомили в командуванні ССО ЗСУ.

ССО знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині

За даними військових, ударів завдали по складу паливно-мастильних матеріалів та нафтобазі, які розташовувалися на тимчасово окупованій території Луганської області.

– Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект, – зазначили у повідомленні.

У результаті атаки об’єкти ворога повністю знищено. Вибухи та пожежа, спричинені влучаннями, свідчать про значні втрати логістичних запасів російських військ на цьому напрямку.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що українські бійці продовжують здійснювати асиметричні удари по ворогу, щоб послабити його наступальний потенціал.

– Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг, – підкреслили в ССО.

Такі дії є частиною системної кампанії зі знищення тилових ресурсів російських окупантів, що забезпечують їхню бойову діяльність на фронті.

Нагадаємо, на початку жовтня Сили спеціальних операцій Збройних сил України ударними дронами атакували РЛС дальнього виявлення П-14Ф Лена та трасовий радіолокаційний комплекс Сопка-2.

