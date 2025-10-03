Сили спеціальних операцій Збройних сил України ударними дронами атакували РЛС (радіолокаційну станцію) дальнього виявлення П-14Ф Лена та трасовий радіолокаційний комплекс Сопка-2.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

Ураження двох радіолокаційних комплексів ворога

Так, РЛС П-14Ф Лена була елементом системи контролю повітряного простору навколо російської військової авіабази Бутурлинівка, що у Воронезькій області.

Трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК Сопка-2 була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. ТРЛК Сопка-2 українські дрони уразили в селі Гармашівка Воронезької області.

Обидва ворожі радіолокаційні комплекси були націлені на протидію українським безпілотникам.

