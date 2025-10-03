Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Українські дрони уразили два ворожі радіолокаційні комплекси П-14Ф Лена та Сопка-2
Сили спеціальних операцій Збройних сил України ударними дронами атакували РЛС (радіолокаційну станцію) дальнього виявлення П-14Ф Лена та трасовий радіолокаційний комплекс Сопка-2.
Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.
Ураження двох радіолокаційних комплексів ворога
Так, РЛС П-14Ф Лена була елементом системи контролю повітряного простору навколо російської військової авіабази Бутурлинівка, що у Воронезькій області.
Трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК Сопка-2 була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. ТРЛК Сопка-2 українські дрони уразили в селі Гармашівка Воронезької області.
Обидва ворожі радіолокаційні комплекси були націлені на протидію українським безпілотникам.
