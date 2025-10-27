Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 27 октября: уничтожено 800 оккупантов, два танка и 34 артсистемы
Потери врага на 27 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 342-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 137 690 убитыми и ранеными.
Потери врага на 27 октября 2025
- личного состава – около 1 137 690 (+800);
- танков – 11 293 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 480 (+3);
- артиллерийских систем – 34 036 (+34);
- РСЗО – 1 527 (+1);
- средств ПВО – 1 230;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 946 (+547);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 655 (+138);
- специальной техники – 3 981.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 342-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
