График отключения света в Белой Церкви на 28 октября: когда не будет электроэнергии
В связи с ударами России по территории Украины и необходимостью стабилизации энергосистемы, Укрэнерго ввело графики отключений электроэнергии.
Жителям Белой Церкви советуют экономить электроэнергию и планировать использование приборов заранее.
Как действуют графики отключения света в Белой Церкви, читайте в нашем материале.
График отключения света Белая Церковь
Ниже представлен подробный график отключения света в Белой Церкви на 28 октября:
1 очередь
- 1.1: с 16:00 до 19:00
- 1.2: с 16:00 до 19:00
2 очередь
- 2.1: с 15:30 до 19:00
- 2.2: с 15:30 до 19:00
3 очередь
- 3.1: с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 22:00
- 3.2: с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 22:00
4 очередь
- 4.1: с 08:00 до 11:00
- 4.2: с 08:00 до 11:00
5 очередь
- 5.1: свет будет весь день
- 5.2: свет будет весь день
6 очередь
- 6.1: с 12:00 до 16:00
- 6.2: с 12:00 до 16:00
Этот график отключения света Белая Церковь поможет жителям города спланировать день и минимизировать неудобства. Соблюдение графиков позволяет эффективно использовать электроэнергию и поддерживать стабильность сети.
Отключения проходят по очереди, и каждый район города попадает под ограничения в определенное время. Это позволяет обеспечить баланс потребления и предотвратить аварийные отключения.
Для планирования использования бытовых приборов рекомендуется:
- Заряжать гаджеты заранее;
- Использовать электроприборы в часы, когда есть свет;
- По возможности экономить энергию для поддержания стабильности сети.
Как узнать свою очередь
Чтобы узнать очередь отключения электроэнергии в Белой Церкви через сайт ДTEK, нужно сделать следующее:
- Открыть сайт ДTEK Киевские регионы.
- В верхнем меню выбрать раздел Графики отключений или Стабилизационные отключения.
- В появившейся форме ввести адрес или населенный пункт. Стоит ввести город Белая Церковь, а затем улицу и номер дома для точного определения очереди.
- Нажать Показать график.
- На экране появится очередь отключения дома с точным временем начала и окончания отключения электроэнергии.