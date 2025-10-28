В связи с ударами России по территории Украины и необходимостью стабилизации энергосистемы, Укрэнерго ввело графики отключений электроэнергии.

Жителям Белой Церкви советуют экономить электроэнергию и планировать использование приборов заранее.

Как действуют графики отключения света в Белой Церкви, читайте в нашем материале.

График отключения света Белая Церковь

Ниже представлен подробный график отключения света в Белой Церкви на 28 октября:

1 очередь

1.1: с 16:00 до 19:00

1.2: с 16:00 до 19:00

2 очередь

2.1: с 15:30 до 19:00

2.2: с 15:30 до 19:00

3 очередь

3.1: с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 22:00

3.2: с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 22:00

4 очередь

4.1: с 08:00 до 11:00

4.2: с 08:00 до 11:00

5 очередь

5.1: свет будет весь день

5.2: свет будет весь день

6 очередь

6.1: с 12:00 до 16:00

6.2: с 12:00 до 16:00

Этот график отключения света Белая Церковь поможет жителям города спланировать день и минимизировать неудобства. Соблюдение графиков позволяет эффективно использовать электроэнергию и поддерживать стабильность сети.

Отключения проходят по очереди, и каждый район города попадает под ограничения в определенное время. Это позволяет обеспечить баланс потребления и предотвратить аварийные отключения.

Для планирования использования бытовых приборов рекомендуется:

Заряжать гаджеты заранее;

Использовать электроприборы в часы, когда есть свет;

По возможности экономить энергию для поддержания стабильности сети.

Как узнать свою очередь

Чтобы узнать очередь отключения электроэнергии в Белой Церкви через сайт ДTEK, нужно сделать следующее:

Открыть сайт

В верхнем меню выбрать раздел Графики отключений или Стабилизационные отключения.

В появившейся форме ввести адрес или населенный пункт. Стоит ввести город Белая Церковь, а затем улицу и номер дома для точного определения очереди.

Нажать Показать график.

На экране появится очередь отключения дома с точным временем начала и окончания отключения электроэнергии.

