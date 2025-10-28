У зв’язку з ударами Росії по території України та необхідністю стабілізації енергосистеми, Укренерго запровадило графіки відключень електроенергії.

Жителям Білої Церкви радять заощаджувати електроенергію та планувати використання приладів заздалегідь.

Як діють графіки відключення світла у Білій Церкві, читайте в нашому матеріалі.

Графік відключення світла Біла Церква

Нижче представлено детальний графік відключення світла у Білій Церкві на 28 жовтня:

1 черга

1.1: з 16:00 до 19:00

1.2: з 16:00 до 19:00

2 черга

2.1: з 15:30 до 19:00

2.2: з 15:30 до 19:00

3 черга

3.1: з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00

3.2: з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00

4 черга

4.1: з 08:00 до 11:00

4.2: з 08:00 до 11:00

5 черга

5.1: світло буде весь день

5.2: світло буде весь день

6 черга

6.1: з 12:00 до 16:00

6.2: з 12:00 до 16:00

Цей графік відключення світла Біла Церква допоможе жителям міста спланувати день та мінімізувати незручності. Дотримання графіків дозволяє ефективно використовувати електроенергію та підтримувати стабільність мережі.

Відключення проходять по чергах, і кожен район міста потрапляє під обмеження у певний час. Це дає змогу забезпечити баланс споживання та запобігти аварійним відключенням.

Для планування використання побутових приладів рекомендується:

Заряджати гаджети заздалегідь;

Використовувати електроприлади у години, коли світло є;

За можливості, економити енергію для підтримки стабільності мережі.

Як дізнатися свою чергу

Щоб дізнатися чергу відключення електроенергії у Білій Церкві через сайт ДTEK, потрібно зробити наступне:

сайт ВідкритиДTEK Київські регіони. У верхньому меню обрати розділ Графіки відключень або Стабілізаційні відключення. У формі, що з’явиться, ввести адресу або населений пункт. Варто ввести місто Біла Церква, а потім вулицю та номер будинку для точного визначення черги.

Натиснути Показати графік. На екрані з’явиться черга відключення будинку, з точним часом початку та закінчення відключення електроенергії.

