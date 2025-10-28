У зв’язку з ударами Росії по території України та необхідністю стабілізації енергосистеми, Укренерго запровадило графіки відключень електроенергії. 

Жителям Білої Церкви радять заощаджувати електроенергію та планувати використання приладів заздалегідь. 

Як діють графіки відключення світла у Білій Церкві, читайте в нашому матеріалі. 

Графік відключення світла Біла Церква 

Нижче представлено детальний графік відключення світла у Білій Церкві на 28 жовтня: 

1 черга 

  • 1.1: з 16:00 до 19:00 
  • 1.2: з 16:00 до 19:00 

2 черга 

  • 2.1: з 15:30 до 19:00 
  • 2.2: з 15:30 до 19:00 

3 черга 

  • 3.1: з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00 
  • 3.2: з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00 

4 черга 

  • 4.1: з 08:00 до 11:00 
  • 4.2: з 08:00 до 11:00 

5 черга 

  • 5.1: світло буде весь день 
  • 5.2: світло буде весь день 

6 черга 

  • 6.1: з 12:00 до 16:00 
  • 6.2: з 12:00 до 16:00 

Цей графік відключення світла Біла Церква допоможе жителям міста спланувати день та мінімізувати незручності. Дотримання графіків дозволяє ефективно використовувати електроенергію та підтримувати стабільність мережі. 

Відключення проходять по чергах, і кожен район міста потрапляє під обмеження у певний час. Це дає змогу забезпечити баланс споживання та запобігти аварійним відключенням. 

Для планування використання побутових приладів рекомендується: 

  • Заряджати гаджети заздалегідь; 
  • Використовувати електроприлади у години, коли світло є; 
  • За можливості, економити енергію для підтримки стабільності мережі. 

Як дізнатися свою чергу 

Щоб дізнатися чергу відключення електроенергії у Білій Церкві через сайт ДTEK, потрібно зробити наступне: 

  1. Відкрити сайт ДTEK Київські регіони. 
  2. У верхньому меню обрати розділ Графіки відключень або Стабілізаційні відключення. 
  3. У формі, що з’явиться, ввести адресу або населений пункт. Варто ввести місто Біла Церква, а потім вулицю та номер будинку для точного визначення черги. 
  1. Натиснути Показати графік. 
  2. На екрані з’явиться черга відключення будинку, з точним часом початку та закінчення відключення електроенергії. 
