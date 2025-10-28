Графік відключення світла у Білій Церкві на 28 жовтня: коли не буде електроенергії
У зв’язку з ударами Росії по території України та необхідністю стабілізації енергосистеми, Укренерго запровадило графіки відключень електроенергії.
Жителям Білої Церкви радять заощаджувати електроенергію та планувати використання приладів заздалегідь.
Як діють графіки відключення світла у Білій Церкві, читайте в нашому матеріалі.
Графік відключення світла Біла Церква
Нижче представлено детальний графік відключення світла у Білій Церкві на 28 жовтня:
1 черга
- 1.1: з 16:00 до 19:00
- 1.2: з 16:00 до 19:00
2 черга
- 2.1: з 15:30 до 19:00
- 2.2: з 15:30 до 19:00
3 черга
- 3.1: з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00
- 3.2: з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00
4 черга
- 4.1: з 08:00 до 11:00
- 4.2: з 08:00 до 11:00
5 черга
- 5.1: світло буде весь день
- 5.2: світло буде весь день
6 черга
- 6.1: з 12:00 до 16:00
- 6.2: з 12:00 до 16:00
Цей графік відключення світла Біла Церква допоможе жителям міста спланувати день та мінімізувати незручності. Дотримання графіків дозволяє ефективно використовувати електроенергію та підтримувати стабільність мережі.
Відключення проходять по чергах, і кожен район міста потрапляє під обмеження у певний час. Це дає змогу забезпечити баланс споживання та запобігти аварійним відключенням.
Для планування використання побутових приладів рекомендується:
- Заряджати гаджети заздалегідь;
- Використовувати електроприлади у години, коли світло є;
- За можливості, економити енергію для підтримки стабільності мережі.
Як дізнатися свою чергу
Щоб дізнатися чергу відключення електроенергії у Білій Церкві через сайт ДTEK, потрібно зробити наступне:
- Відкрити сайт ДTEK Київські регіони.
- У верхньому меню обрати розділ Графіки відключень або Стабілізаційні відключення.
- У формі, що з’явиться, ввести адресу або населений пункт. Варто ввести місто Біла Церква, а потім вулицю та номер будинку для точного визначення черги.
- Натиснути Показати графік.
- На екрані з’явиться черга відключення будинку, з точним часом початку та закінчення відключення електроенергії.