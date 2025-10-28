Комиссия ООН по правам человека пришла к выводу, что атаки российских беспилотников на гражданское население на юго-востоке Украины являются преступлениями против человечности и военными преступлениями.

Об этом говорится в отчете, опубликованном комиссией на этой неделе, сообщает The Guardian.

Отчет ООН о дронных атаках РФ

В документе отмечается, что российские войска, действующие по приказу Генштаба РФ, систематически использовали беспилотники для преднамеренных ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, нанося ущерб и разрушения.

Сейчас смотрят

Отчет был составлен независимой международной комиссией ООН по расследованию событий в Украине, независимым органом, подотчетным ООН. В последнем отчете рассматривались три региона Украины – Херсонская, Николаевская и Днепропетровская области, где за последний год интенсивность атак беспилотников возросла.

Россияне использовали в атаках различные модели “малых, маломощных и недорогих” дронов, обычно оснащенных камерами и системой наведения. Некоторые из них взрываются при столкновении, а другие сбрасывают взрывчатку сверху.

Ссылаясь на местные органы власти, в отчете оценивается, что за последний год в трех регионах более 200 гражданских лиц погибли от российских дронов малой дальности, а 2 тыс. получили ранения. Авторы отчета провели более 200 интервью и просмотрели более 500 видеодоказательств.

В отчете отмечается, что атаки осуществлялись «в рамках скоординированной политики изгнания гражданских лиц с этих территорий и являются преступлением против человечности, заключающимся в принудительном переселении населения».

В разделе отчета исполнители упоминают командующего группировкой войск Михаила Теплинского, который подчиняется начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Также задокументирован визит министра обороны РФ в штаб группировки для обсуждения применения дронов.

Кроме того, Комиссия установила “нормативно-правовую основу, позволяющую такие действия”, и фиксирует участие гражданских должностных лиц, в частности так называемого губернатора Запорожской области, в системе депортаций и принудительного перемещения украинцев.

Председатель комиссии Эрик Месе отметил, что все собранные материалы передаются Совету ООН по правам человека и Международному уголовному суду, а также отслеживается создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Среди должностных лиц, активно поддерживающих атаки дронов, упомянут гауляйтер Владимир Сальдо.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.