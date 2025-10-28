Программу контролируемого экспорта украинского оружия нужно запустить уже в следующем месяце.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с членами правительства по итогам 100 дней работы правительства Украины.

Зеленский об экспорте оружия из Украины

По словам главы государства, министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке беспилотников, в частности FPV, дронов-перехватчиков и БПЛА для дипстрайков.

Как пояснил президент, необходимо уже в следующем месяце запустить программу контролируемого экспорта оружия из Украины.

— К концу года мы должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства, — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, во время совещания обсудили проблематику в сфере здравоохранения, в частности ситуацию с ценами и доступностью лекарств.

Как утверждает президент, министр здравоохранения Украины должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди действительно почувствовали большую доступность медицинских препаратов.

В то же время остаются задачи по привлечению ресурсов и средств в сферу культуры во время войны у вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министра культуры. Как обратил внимание Зеленский, есть страны, которые готовы помочь.

Отдельно и очень подробно украинская сторона работает в сфере образования, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты учителям в школах, а также преподавателям в высших учебных заведениях, подчеркнул глава государства.

Президент поручил министру финансов проработать конкретные общественные нужды в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов.

По его мнению, в сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов — это ответственность всей системы власти.

