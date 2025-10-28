Первое заседание новой Энергетической коалиции в видеоформате состоится уже в ближайшие дни.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

Зеленский о создании Энергетической коалиции

По словам главы государства, принято решение создать коалицию поддержки энергетического сектора и безопасности после недавних массированных атак России по Украине, важным объектам энергетики и газоснабжения.

Уже в ближайшие дни запланирована первая встреча этой коалиции в видеоформате, сказал Зеленский.

— Я думаю, что мы организуем в ближайшее время заседание небольшой пока команды, — подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что Украина сможет объединить усилия для того, чтобы усилиться вместе с другими странами.

Как подчеркнул глава государства, Украине понадобится поддержка в сфере энергетики.

Задачей новой коалиции станет усиление энергетического сектора Украины и обеспечение для этого дополнительных финансов.

28 октября Владимир Зеленский заявил о подготовке Украины к зиме, исходя из реалистичных сценариев. По его словам, страна активно работает над восстановлением энергетической инфраструктуры после массированных атак России.

