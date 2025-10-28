Російська Федерація протягом наступних кількох тижнів спробує зібрати сили для масштабнішого наступу в рамках повномасштабної війни проти України.

Таку думку озвучив генерал армії Сполучених Штатів Америки Веслі Кларк.

Плани РФ щодо масштабнішого наступу в Україні

За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін дедалі більше втрачає терпіння.

Кларк припустив, що Путін спробує кинути у бій проти України ще більше сил, тому надзвичайно важливо запобігти здатності Росії до масованого наступу.

На його думку, дійсно важливу, подекуди навіть критичну роль відіграє створення Україною 10-кілометрової так званої kill-зони для безпілотників.

– Для цього потрібно мати не лише дрони, а й артилерію, мінні поля та захист власних комунікаційних ліній, що забезпечується колючим дротом і сітками над дорогами, – звернув увагу він.

Американський генерал зазначив, що в Україні відбуваються багато інновацій, які справді вражають, коли ЗСУ адаптуються до ситуації.

Але, на його думку, слід очікувати, що Росія впродовж наступних кількох тижнів спробує зібрати сили для масштабнішого наступу.

Кларк наголосив, що завдання полягає в тому, щоб випередити концентрацію російських військ, зокрема виявити окупантів ще на етапі збору та ліквідувати, не давши шансів на прорив.

