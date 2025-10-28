В Украине продолжается полномасштабная война, каждый день которой приносит страдания и боль потерь. Но украинцы — несокрушимая нация, которая уже более 3 лет сопротивляется российской агрессии. Какой сегодня день войны в Украине 2025 — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Война в Украине длится более трех лет. Смотрите, сколько дней прошло с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

