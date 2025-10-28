Малиновская Ангелина, редактор ленты
1 мин.
Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
В Украине продолжается полномасштабная война, каждый день которой приносит страдания и боль потерь. Но украинцы — несокрушимая нация, которая уже более 3 лет сопротивляется российской агрессии. Какой сегодня день войны в Украине 2025 — читайте далее в материале Фактов ICTV.
Война в Украине длится более трех лет. Смотрите, сколько дней прошло с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
