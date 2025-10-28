Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
1 хв.
Скільки днів минуло від початку повномасштабної війни в Україні
В Україні триває повномасштабна війна, кожен день якої приносить страждання та біль втрат. Але українці – незламна нація, яка вже понад 3 роки опирається російській агресії. Який сьогодні день війни в Україні 2025 – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Війна в Україні триває більше трьох років. Дивіться, скільки днів минуло від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
