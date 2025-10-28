В среду, 29 октября, Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде, сообщил городской глава Виталий Кличко.

Отопительный сезон 2025-2026 в Киеве: когда начнется в жилом фонде

Как сообщил Виталий Кличко, в Киеве с завтрашнего дня стартует отопительный сезон для жилого фонда.

— В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть, — сообщил он.

Городской глава напомнил, что для развертывания системы теплоснабжения технологически необходимо до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, власти Киева приняли решение о начале подачи тепла в дома киевлян.

Отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы в Киеве стартовал 3 октября. Это происходило по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начало отопительного периода запланировано на 28 октября.

