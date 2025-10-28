У середу, 29 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Як повідомив Віталій Кличко, у Києві від завтра стартує опалювальний сезон для житлового фонду.

– У питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу, – повідомив він.

Міський голова нагадав, що для розгортання системи теплопостачання технологічно необхідно до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, влада Києва ухвалила рішення про початок подання тепла у помешкання киян.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. Це відбувалось за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні початок опалювального періоду запланований на 28 жовтня.

