На Покровському напрямку російські війська прорвалися на околиці Мирнограда. У місті точаться важкі вуличні бої.

Про це під час телемарафону Єдині новини повідомив речник угруповання військ Схід капітан Григорій Шаповал.

Росіяни зайшли на околиці Мирнограда

– В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби, – зазначив Шаповал.

За його словами, Сили оборони України утримують наявні позиції та продовжують зміцнювати фортифікаційні споруди.

Разом із тим, ситуація залишається складною через тяжкі вуличні бої, які обмежують можливості використання окремих видів озброєння.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські війська почали активніше застосовувати важку техніку, що ускладнило обстановку в місті Покровськ, де також ведуться вуличні бої.

Протягом минулої доби противник здійснив 79 штурмових дій у районах населених пунктів Никанорівка, Панівка, Сухинське, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

Як зазначають військові, зараз ситуація є доволі складною. Якщо раніше противник діяв переважно малими мобільними групами, то зараз він почав застосовувати важку техніку та задіювати більші сили особового складу.

